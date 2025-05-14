Мать основателя "Ласкового мая" потребовала отменить завещание Шатунова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мать создателя поп-группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина направила иск против вдовы советского и российского певца Юрия Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, потребовав отменить завещание исполнителя. Это следует из судебных документов, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Сперва иск был подан в Савеловский суд Москвы, однако спустя время он был направлен в Дорогомиловский суд из-за правил подсудности. Причина, почему Кузнецова требует признать завещание недействительным, не озвучивается.

С аналогичным требованием ранее выступал продюсер Андрей Разин. В настоящее время его иск рассматривается в Савеловском суде Москвы.

Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Сообщалось, что певец отдыхал в кругу друзей и внезапно почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но в машине у исполнителя остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, однако уже в больнице солист "Ласкового мая" скончался. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

На прощание с Шатуновым на Троекуровском кладбище пришли минимум 10 тысяч человек. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.

В прошлом году вдова Шатунова подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Ласковый май". Указывалось, что под таким названием будут выпускать парфюмерию, косметику, алкоголь.

