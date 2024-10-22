Вдова Юрия Шатунова подала заявки на регистрацию товарного знака "Ласковый май"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вдова певца Юрия Шатунова подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Ласковый май", сообщает РИА Новости.

Обе заявки Светланы Шатуновой появились в электронной базе 18 октября. В перечне товаров и услуг указано, что под таким названием будут выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию.

Вторая заявка содержит 41 вариант продукции, в том числе краски и лаки, машины и станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель, одежду и другую продукцию.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но в машине у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с Шатуновым на Троекуровском кладбище пришли минимум 10 тысяч человек. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.

