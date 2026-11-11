ТАСС: три летевших в Петербург самолета приземлились в других городах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Три пассажирских самолета, следовавших в Санкт-Петербург, приземлились в других аэропортах из-за ограничений на полеты в районе Пулково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, два самолета, следовавших из Стамбула и Хургады, совершили посадку в Хельсинки вместо Санкт-Петербурга, куда изначально направлялись оба рейса.

Экипаж третьего лайнера, выполнявшего рейс из Хургады, изменил маршрут во время полета над территорией Литвы. В итоге самолет приземлился в Калининграде.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников на Санкт-Петербург.