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11 ноября, 07:42

Общество

В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минимальную выплату родителям, ухаживающим за детьми до полутора лет, предложили повысить до регионального прожиточного минимума. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Сейчас минимальный размер пособия составляет около 10,8 тысячи рублей. По словам депутата, это меньше 60% от среднероссийского прожиточного минимума для детей, который достигает 18,3 тысячи рублей.

Кроме того, Миронов выступил против введения обязательного условия о нахождении в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев. Он считает, что вместо такого ограничения следует разработать адресные меры контроля за получателями выплат.

Депутат обратил внимание на ситуации, когда родители оформляют отпуск по уходу за ребенком, а затем возвращаются к работе и одновременно получают зарплату и государственное пособие. При этом заботу о малыше могут взять на себя родственники. По мнению Миронова, подобные случаи следует контролировать адресно, чтобы пресекать возможные злоупотребления.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2027 года единовременное пособие при рождении ребенка в России может увеличиться до 30,4 тысячи рублей. По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, прибавка составит почти две тысячи рублей по сравнению с действующей выплатой в размере 28,45 тысячи рублей.

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