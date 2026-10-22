В России могут увеличить срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Максимальный период оплачиваемого больничного по уходу за ребенком планируют увеличить на 30 дней. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сейчас родителям в зависимости от заболевания и возраста ребенка предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней в год. По словам главы кабмина, бывает, что максимального срока не хватает, чтобы ребенок полностью восстановился.

"Родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают", – отметил он.

Мишустин подчеркнул, что для семей предложенное увеличение станет дополнительным подспорьем.

Ранее россиянам напомнили, что непрерывный больничный можно оформить максимум на 10 месяцев, а при лечении туберкулеза – на срок до 1 года. Предельная продолжительность отсчитывается с даты начала нетрудоспособности. Пособие выплачивается за весь период болезни.