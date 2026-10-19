Эксперт Афанасьев: максимальный срок больничного в России ограничен 10 месяцам

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В России непрерывный больничный можно оформить максимум на 10 месяцев, а при лечении туберкулеза – на срок до одного года. Об установленных ограничениях ТАСС рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Предельная продолжительность больничного отсчитывается с даты начала нетрудоспособности. Общий срок ограничен 10 месяцами. При туберкулезе этот период увеличивается до 12 месяцев.

Первоначально лечащий врач вправе самостоятельно оформить листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней. Если человеку требуется дальнейшее освобождение от работы, продлить больничный можно только по решению врачебной комиссии.

Афанасьев также пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни. Выплаты продолжаются до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Ранее сообщалось, что минимальное пособие по временной нетрудоспособности в ноябре 2026 года составит 903,10 рубля за календарный день при полной занятости и без учета районных коэффициентов. По сравнению с октябрем выплата выросла примерно на 30 рублей.