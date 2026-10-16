Максимальная выплата по больничному в России вырастет до 7,86 тысячи рублей в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2027 году россияне смогут получать по больничному листу до 7,86 тысячи рублей за день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Месячный максимум пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 207,5 до 239 тысяч рублей. На выплаты по больничным и пособия, связанные с материнством, в бюджете фонда предусмотрели около 1,6 триллиона рублей. Деньги получат более 21 миллиона человек.

Проект бюджета Социального фонда на 2027 год представил депутатам Госдумы председатель фонда Сергей Чирков. Документ рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что минимальное пособие по временной нетрудоспособности в ноябре 2026 года составит 903,10 рубля за календарный день при полной занятости и без учета районных коэффициентов. По сравнению с октябрем выплата выросла, так как месяцем ранее она составила 873,97 рубля, что связано с разным числом дней в месяцах.