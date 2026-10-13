Россияне могут вернуть до 19,5 тыс рублей в год за лечение

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Россияне могут вернуть по обычному лечению до 19,5 тысячи рублей в год. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.

"По дорогостоящему – сложные операции, ЭКО, имплантация или гемодиализ – 13% от всей потраченной на него суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ", – пояснил он.

Как отметил депутат, для получения такого вычета необходимо являться налоговым резидентом России и платить НДФЛ в том же году, когда оплачивались медуслуги. Обращаться за вычетом можно каждый год или раз в три года. При этом, если гражданин платил за лечение родителя, ребенка, супруга, то понадобится скан документа, подтверждающего родство.

По словам парламентария, существует несколько способов получения выплаты. В частности, по окончании года необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы и подать заявление в ФНС.

Еще одним вариантом Куринный назвал получение вычета через своего работодателя. Для этого нужно подать в ФНС заявление о подтверждении права на вычет с документами. В данном случае компенсация будет поступать в виде приостановки удержания НДФЛ из зарплаты.

При этом самым удобным способом депутат счел подачу заявления в личном кабинете на сайте ФНС. Там следует заполнить декларацию и приложить отсканированные справки из клиник.

"Некоторые клиники сами подают данные в ФНС – и тогда информация уже автоматом появляется в личном кабинете налогоплательщика", – добавил парламентарий.

После этого система самостоятельно рассчитает компенсацию. Гражданин должен будет проверить все данные и указать счет.

Ранее сообщалось, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет в 2027 году составит почти 239 тысяч рублей в месяц. В текущем году этот показатель равен 207,6 тысячи рублей. Таким образом, выплата увеличится более чем на 31 тысячу рублей.

