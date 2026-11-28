Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из самых протяженных линейных катков России снова заработал на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Маршрут протяженностью 1,7 километра повторяет изгиб Москвы-реки, искусственный лед занимает почти 13,5 тысячи квадратных метров, а одновременно на нем могут находиться порядка 2,5 тысячи человек. Каток действует в рамках сезонного проекта "Зима в Москве".

Основное украшение маршрута – инсталляция "Звездное небо": гирлянда из более чем 14 миллионов лампочек. Над льдом она создает картину ночного неба, и звезды радуют посетителей даже в пасмурную погоду. По внутренним сторонам бортов смонтировали 1,8 тысячи светильников: они подсвечивают лед снизу. Отраженный от поверхности свет сопровождает гостей на всем пути.

Вдоль набережной работают 18 турникетных групп, так что выйти на лед можно почти в любой точке. До развлекательной площадки можно доехать на новогоднем поезде, который ходит между станцией метро "Кленовый бульвар" и Царской набережной. Каток принимает гостей каждый день в два сеанса: с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00. С 15:00 до 17:00, – технический перерыв. Возле катка работает прокат.

Идея катка на Царской набережной возникла при разработке проекта развития территории, который ведут специалисты департамента капитального ремонта. Маршрут проложили так, чтобы во время катания посетители могли смотреть на реку и памятники архитектуры. Каток рассматривают как часть развития музея-заповедника: он помогает по-новому ощутить связь с историей и природой, а также делает набережную популярной среди туристов круглый год.

Праздничное оформление, знакомое посетителям по прошлому зимнему сезону, возвращается на Царскую набережную. На причальной площади и возле катка появятся лаунж-зоны и арочный зимний тоннель. Павильоны будут украшены бантами, также откроется фотозона.

Ранее стало известно, что этой зимой в столице будут работать порядка 1,3 тысячи катков. Более 240 площадок оборудуют искусственным льдом, еще свыше тысячи будут с естественным покрытием.

Катки с искусственным льдом откроются во всех округах столицы и смогут принимать посетителей даже при плюсовой температуре. Для заливки площадок с естественным льдом необходимо дождаться устойчивых морозов.