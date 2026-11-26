Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Порядка 1,3 тысячи катков откроются в Москве в зимнем сезоне 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты уже заканчивают подготовку объектов. Более 240 катков будут с искусственным льдом, а свыше тысячи – с естественным покрытием.

Катки с искусственным льдом откроются во всех административных округах. Благодаря искусственному намораживанию они смогут принимать посетителей даже при плюсовой температуре. На катках с естественным покрытием лед можно будет залить при установлении устойчивых отрицательных температур воздуха.

На больших ледовых полях применяют айс-роллы и айс-маты с хладоносителем. На компактных катках охлаждающая жидкость поступает в трубки, встроенные в бетонную плиту. После запуска холодильных установок на первых толщина льда достигает 10–15 сантиметров, на вторых – 4,5–5 сантиметров. Затем лед выравнивают и полируют ледозаливочными машинами.

Рядом со всеми катками будет необходимая инфраструктура. Там появятся пункты проката, обогрева, охраны и оказания первой медицинской помощи, а также раздевалки и точки питания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к сезону зимнего отдыха. В городе оборудовали катки, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки. Все это расположилось во дворах, парках, скверах и на природных территориях. Также столицу украсят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций и искусственных елей.

