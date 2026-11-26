26 ноября, 10:12Регионы
Продажу вейпов запретят в Омской области с 1 марта 2027 года
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В Омской области с 1 марта 2027 года прекратится розничная торговля электронными сигаретами и жидкостями для них. Соответствующий закон приняли депутаты регионального законодательного собрания, сообщил губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.
В Росалкогольтабакконтроле рассказали РИА Новости, что запрет на розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них уже ввели в 25 регионах страны. Их число продолжает увеличиваться.
Решение принято в рамках федерального закона, который позволяет регионам самостоятельно вводить временный запрет на продажу вейпов сроком на пять лет – с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Документ подписал Владимир Путин в июне.
Среди регионов, в которых приняли аналогичные решения, – Псковская, Новгородская, Брянская, Ленинградская, Калининградская и Архангельская области, а также Татарстан, Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург.
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