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В Омской области с 1 марта 2027 года прекратится розничная торговля электронными сигаретами и жидкостями для них. Соответствующий закон приняли депутаты регионального законодательного собрания, сообщил губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

В Росалкогольтабакконтроле рассказали РИА Новости, что запрет на розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них уже ввели в 25 регионах страны. Их число продолжает увеличиваться.

Решение принято в рамках федерального закона, который позволяет регионам самостоятельно вводить временный запрет на продажу вейпов сроком на пять лет – с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Документ подписал Владимир Путин в июне.

Среди регионов, в которых приняли аналогичные решения, – Псковская, Новгородская, Брянская, Ленинградская, Калининградская и Архангельская области, а также Татарстан, Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург.

