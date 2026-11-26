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Повышение уровня Мирового океана грозит затоплением небольшим островным государствам, а рост температуры затронет все страны без исключения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на климатолога Андрея Киселева.

"Это не всемирный потоп, но вопрос жизни и смерти маленьких государств", – предупредил эксперт.

По его словам, климатическая система и океан обладают крайне высокой инерционностью. Из-за этого глобальное потепление продолжается, а результат от принимаемых мер нельзя увидеть мгновенно.

Ранее сообщалось, что через 70 лет Сибирь может превратиться в Сахару. Небольшое повышение средней температуры может значительно усилить испарение влаги. В итоге деревья станут испытывать постоянный водный стресс, из-за чего замедлится их рост и снизится способность к восстановлению.