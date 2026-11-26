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В Москве с 16 по 22 ноября зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом эпидемиологическая ситуация соответствует сезонному уровню, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю число случаев превысило показатели предыдущего периода. Наибольший прирост зафиксирован среди школьников. Несмотря на рост заболеваемости гриппом, ее показатели пока остаются низкими. Подъем в ведомстве назвали прогнозируемым.

По данным вирусологического мониторинга, на негриппозные вирусы приходится 90% всех выявленных случаев. Наиболее распространены риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа незначительно выросла, прежде всего за счет гриппа A(H1N1).

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что у большинства заболевших гриппом симптомы проходят примерно за неделю. Однако для некоторых групп населения инфекция представляет серьезную опасность. В их числе – беременные женщины, младенцы, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

В ВОЗ предупредили, что в отдельных случаях грипп может вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к смерти, особенно среди людей из групп повышенного риска.

