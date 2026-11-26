Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 343 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, перехваченные дроны были самолетного типа.

Ранее 19 домов оказались повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников. Урон зафиксировали в 17 частных и 2 многоквартирных зданиях. В частных домах повреждены окна и кровли, а в многоквартирных выбиты окна в 7 квартирах.

Вместе с тем в Брянской области жертвой атаки дрона-камикадзе стал 50-летний мужчина. БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, который следовал по одной из улиц села Гриневочка Погарского района.

