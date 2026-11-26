Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, а также в Зеленограде в 2026 году обновили дворовые территории и создали новые пространства для спорта и отдыха. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

На северо-западе оборудовали пять спортивных площадок с тренажерами, воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса. Они появились в Южном Тушине на Химкинском бульваре, в Митине на улице Барышихе, в Покровском-Стрешневе на Большой Набережной улице, в Строгине на улице Кулакова, а также в Хорошёво-Мнёвниках на улице Берзарина.

На каждой площадке предусмотрены условия для разных видов тренировок. В Южном Тушине установили гимнастический комплекс со шведской стенкой, брусьями, кольцами и боксерским мешком, а в Строгине разместили эллипсоид, гантельный ряд и турники. В Митине появилось оборудование для силовых упражнений, в Хорошёво-Мнёвниках установили тренажеры для мышц спины, рук и ног, а в Покровском-Стрешневе – современную воркаут-зону.

Кроме того, в Южном Тушине привели в порядок дворы общей площадью более 10 тысяч квадратных метров возле корпусов 1 и 3 дома 52 на Сходненской улице. Здесь оборудовали детский городок с батутом, резиновым покрытием и 16 малыми архитектурными формами. Также обустроили воркаут-зону с комплексом "Кенгуру" и тренажерами, а для отдыха установили диваны-качели под навесами.

В Троицком и Новомосковском округах новые спортивные и детские площадки появились сразу в нескольких районах. В Коммунарке на улице Бачуринской оборудовали универсальную площадку для футбола, баскетбола и других командных игр, создали воркаут-зону и установили игровое оборудование. На улице Сосенский Стан появились комплексы в виде замков, качели и карусели на травмобезопасном покрытии.

Современные детские и воркаут-площадки также обустроили в семи населенных пунктах района Вороново – поселке Рогово, селе Богоявление и деревнях Каменке, Климовке, Зыбино, Юдановке и Юрьевке. В Троицке обновили территорию возле домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. Там создали спортивный кластер с воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, тренажерами и турниками. Кроме того, обновили детские площадки и зоны для спокойного отдыха.

В Зеленограде масштабные работы провели у Черного озера в 6-м микрорайоне. На территории между лесом и береговой линией оборудовали воркаут-зону, площадки для настольного тенниса, две детские площадки и универсальное поле для волейбола, мини-футбола и регби. Для рыбаков обустроили деревянный причал. Также специалисты отреставрировали бронзовые скульптуры пеликанов – символ этого места – и вернули их на прежнее место.

В районах Силино и Савелки обновили несколько дворовых территорий. У корпуса 1003 заменили покрытие на детских и спортивной площадках, установили игровые комплексы и оборудование для занятий спортом, отремонтировали дорожки и восстановили газоны. Возле корпусов 533 и 503–504 привели в порядок детские и спортивные зоны, заменили асфальт на дорогах и тротуарах, а также благоустроили пешеходные маршруты.

Собянин отметил, что создание комфортной городской среды остается одним из главных приоритетов столичных властей. По его словам, в 2026 году в каждом округе Москвы удалось реализовать востребованные проекты благоустройства.

Ранее Собянин рассказал о завершении крупных проектов благоустройства в пяти районах Восточного административного округа Москвы. Работы охватили Вешняки, Перово, Новокосино, Новогиреево и Косино-Ухтомский.

Там обновили дворовые территории, оборудовали детские и спортивные площадки, зоны отдыха и пешеходные дорожки. В частности, в некоторых кварталах появились игровые комплексы с тематическим оформлением, площадки для командных видов спорта и пространства для занятий воркаутом.

