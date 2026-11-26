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Мэр Нарвы Яан Тоотс и министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро поругались в прямом эфире ток-шоу телеканала ERR из-за закрытия границ с Россией.

Тоотс выступил против закрытия границы для жителей Нарвы, чьи родственники проживают в России. По мнению мэра, для таких людей правительство могло бы предусмотреть исключение. Он также отметил, что горожане "пишут Деду Морозу", прося власти открыть пограничный коридор к Рождеству.

"Такова наша просьба к правительству", – сказал Тоотс.

В ответ глава МВД вновь заявил о предполагаемых угрозах со стороны России на границе. По его словам, правительство должно заботиться о безопасности всех граждан, а не только жителей приграничных районов. Он также дал понять, что Латвии и Литве следует принять аналогичные меры, сославшись на "общее пространство безопасности".

Ранее власти Эстонии объявили о закрытии всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией для пешеходов и автомобилей. Ограничения начнут действовать 1 декабря.

В качестве причины такого решения в Таллине назвали попытку поджога на оборонном предприятии. При этом эстонские власти обвинили в причастности к происшествию Россию, не предоставив доказательств.

