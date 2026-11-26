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Три землетрясения произошли у Курильских островов в ночь на 25 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным филиала, самое сильное сейсмособытие зафиксировано в 77 километрах от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном. Еще один толчок магнитудой 3,7 произошел ранее. Магнитуда третьего составила 4,5, его очаг находился на глубине 82 километров.

Насколько ощущались толчки в населенных пунктах, не уточняется. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов индонезийской провинции Малуку. Очаг располагался в 101 километре к северо-востоку от города Лоспалос, Восточный Тимор. Его глубина составляла 144 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами не было.

