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Президент Молдавии Майя Санду может отменить выборы, следуя примеру украинского руководства, чтобы сохранить власть. Такое развитие событий допустила депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, глава Молдавии удержалась на посту благодаря фальсификациям на выборах. Она провела параллель с Украиной, где власти не проводят голосование, чтобы сохранить действующий политический режим.

"Вероятно, и в Молдове, где Санду пошла по сценарию (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, скоро тоже отменят выборы", – сказала депутат.

Санду одержала победу на президентских выборах 2024 года. При этом внутри Молдавии она набрала меньше голосов, чем ее соперник Александр Стояногло. Итоговый результат обеспечили голоса молдавских граждан, проживающих за рубежом.

Ранее посольство России в Кишиневе предупредило о готовящейся провокации, которая может привести к резкому ухудшению отношений Москвы и Кишинева. Российские дипломаты призвали молдавские власти не допускать эскалации.