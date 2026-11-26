01:31Транспорт
Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В ведомстве предупредили, что расписание рейсов может корректироваться. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что снегопад повлиял на работу московских аэропортов. В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском задержали 17 рейсов.