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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве предупредили, что расписание рейсов может корректироваться. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что снегопад повлиял на работу московских аэропортов. В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском задержали 17 рейсов.