Фото: Getty Images/Serdar Ozsoy

Зарубежные поездки президента Украины Владимира Зеленского стали поводом для обсуждения в СМИ. Журналисты обратили внимание на частые отъезды украинского лидера из Киева и предположили, что он может опасаться за свою жизнь. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

За последние 28 дней Зеленский совершил 7 зарубежных поездок. Он побывал в Гааге, Стамбуле, Мадриде, Копенгагене, Дублине и дважды посетил Берлин. При этом последняя встреча с иностранным руководителем прошла не в Киеве, а в закарпатском городе Берегово.

Речь идет о переговорах с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, состоявшихся 24 ноября. Автор материала обратил внимание на то, что украинский президент все чаще проводит встречи за пределами столицы.

Одной из возможных причин такого поведения назвали слухи о якобы снятии негласного запрета на физическое устранение украинского руководства. Подобная информация появилась в российских СМИ в середине ноября.

Ранее Зеленский заявлял, что не намерен идти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Вместе с тем он допускал возможность вынесения вопроса о выводе украинских войск из Донбасса на референдум при условии предоставления стране гарантий безопасности.

