Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад осложнил работу московских аэропортов, однако воздушные гавани продолжают обслуживать пассажиров и воздушные суда. Об этом сообщила Росавиация.

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолеты. По состоянию на 21:00 по московскому времени 25 ноября они обслужили 854 рейса. Отмен из-за погодных условий не было, но 17 рейсов задержали.

В аэропортах привлекли дополнительный персонал для обслуживания самолетов и пассажиров. Сотрудники продолжают работать в усиленном режиме и используют необходимые средства для устранения последствий непогоды.

Особое внимание уделяют состоянию взлетно-посадочных полос. Их регулярно очищают от снега и обрабатывают специальными реагентами. Это необходимо для поддержания нормативного коэффициента сцепления и обеспечения безопасности движения воздушных судов.

Ранее жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца недели из-за снегопада. Общественный транспорт позволит быстрее передвигаться по городу в условиях сложной дорожной обстановки.

В столице продолжается уборка снега во дворах и на улицах. Коммунальные службы очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца. Собранный снег грузят и вывозят.