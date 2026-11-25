Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ярославской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге Заячий Холм – Гаврилов-Ям – Иваново. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta при обгоне допустил занос, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом "Нефаз".

"Пассажир автомобиля LADA Granta – мужчина – от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении ведомства.

Личность погибшего устанавливается. Водителя и двух пассажиров легковушки с травмами госпитализировали в больницу, их личности также пока не установлены.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставила на контроль прокуратура Ярославского района, добавили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее автобус столкнулся с двумя грузовиками в подмосковном Солнечногорске. Авария произошла на 52-м километре автодороги М-10 "Россия". Предварительно, сперва водитель грузовика совершил попутное столкновение с автобусом. После удара автобус столкнулся с еще одной грузовой машиной.