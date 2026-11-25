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Судебные органы Франции приняли обеспечительные меры в отношении активов Google в стране на 1,9 миллиарда евро. Это связано с иском российской компании ООО "Гугл" к Google Ireland Limited, сообщил представляющий интересы российской компании адвокат Уильям Жюлье. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Жюлье, в головной офис Google France пришел судебный пристав, который вручил уведомление об обеспечительном аресте. Это не прямая заморозка средств на счетах, а обязательства, которые могут быть у Google France перед ирландской компанией по договорным отношениям.

"Это называется наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица, и Google France выступает в качестве третьего лица", – сказал адвокат.

Сейчас готовится обращение во французский суд. Уведомление пристава пока обеспечительное – до рассмотрения дела по существу. Чтобы арестовать имущество фактически, нужна отдельная судебная процедура; она может занять как минимум год.

Ранее суд в Москве признал доказанным наличие оснований для привлечения иностранных структур Google к субсидиарной ответственности по обязательствам разорившегося российского ООО "Гугл". Ответчиками проходят американские Google International LLC, Google LLC, а также ирландская Google Ireland. Совокупный размер текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

Суммы накопились из-за решений судов по искам российских СМИ, которые добивались разблокировки своих каналов на YouTube. По этим делам структурам Google назначали судебные штрафы за неисполнение решений.