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Координационный центр национального интернет-домена возобновил аккредитацию компании Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании подтвердили, что вновь получили право регистрировать домены в национальных зонах. Там уточнили, что регистрация новых доменов и их перенос от других регистраторов на обслуживание в Beget возобновятся в ближайшее время.

"Мы сообщим дополнительно, когда эти возможности (имеется в виду регистрация новых доменов в зонах .RU и .РФ, а также их перенос от других регистраторов – Прим. ред.) снова станут доступны", – говорится в сообщении.

Ранее хостинг-провайдер Beget подвергся серии мощных кибератак, начавшихся 2 ноября. Из-за взлома облачная инфраструктура была уничтожена, что привело к потере данных в VPS и настройках CDN, хотя файловые резервные копии сохранились.

15 ноября на провайдера обрушилась новая DDoS-атака мощностью до 850 гигабит в секунду. Компания ограничила SSH-подключения из-за рубежа и продолжила восстановление сервисов. К 11 ноября удалось запустить 50 тысяч сайтов, а сейчас работа восстановленных ресурсов не страдает от продолжающихся атак.