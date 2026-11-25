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Мужчина пытался зарезать посетителя ресторана в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по столице в своем канале в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером во вторник, 24 ноября. Подозреваемый из-за внезапно возникшей личной неприязни и денежного долга ударил знакомого ножом не менее трех раз. При этом потерпевший оказал активное сопротивление. Мужчину своевременно доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и спасли жизнь.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей и назначили необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В московской прокуратуре в этот же день сообщили, что суд рассмотрит дело мужчины, который вытолкнул свою сожительницу в открытое окно на третьем этаже. Следствие квалифицировало это как покушение на убийство. Установлено, что 6 августа 43-летний фигурант поссорился с женщиной и толкнул ее в окно, в результате чего она упала с высоты третьего этажа и получила многочисленные травмы.