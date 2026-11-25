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Во французском городе Лурд сотрудники полицейского участка пригласили шамана, чтобы тот очистил здание от "злых духов" и негативной энергии. Об этом пишет портал Metro.

Поводом стали жалобы полицейских на нехватку персонала и тяжелые условия работы. Один из сотрудников предположил, что причиной неприятностей может быть негативная энергетика самого здания, и предложил обратиться к шаману, который провел обряд очищения.

Представитель полицейского профсоюза Реми Гонсалес объяснил, что начальник участка просто пытался найти способ облегчить жизнь своим подчиненным.

В администрации города подтвердили, что шаман действительно посещал полицейский участок, но подчеркнули: офицеры организовали церемонию по собственной инициативе и оплатили ее из личных средств, не тратя бюджетные деньги.

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