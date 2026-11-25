Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Сотрудники транспортной полиции задержали двоих мужчин, которые разрисовали вагоны электрички на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, правоохранители пресекли действия трех человек, нарушавших общественный порядок. Они находились на четвертом пути станции Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления Московской железной дороги и оставили нечитаемые надписи на нескольких вагонах пригородного поезда. Увидев полицейских, нарушители попытались скрыться, но двоих задержали.

При личном досмотре и на месте происшествия нашли перчатки со следами лакокрасочного покрытия, аэрозольные баллончики и стремянку. Все изъятое отправили на экспертизу.

В отношении одного из задержанных – 30-летнего уроженца Московского региона – возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Мужчину допросили как подозреваемого, ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Второй задержанный, 33-летний безработный житель Подмосковья, допрошен как свидетель. Он рассказал, что после распития спиртных напитков вместе со знакомыми приехал на станцию, где по указанию товарища успел нанести на вагон только одну букву.

Действиями нарушителей транспортной компании причинен материальный ущерб на сумму более 35 тысяч рублей. Дознание продолжается, устанавливают третьего фигуранта и все обстоятельства случившегося.

Ранее суд оштрафовал жительницу Керчи за любовные надписи в подъезде многоквартирного дома. Рисунки были на стене, полу и входной двери чужой квартиры, хозяйка которой и написала заявление в полицию. В отношении нарушительницы составили административный протокол за мелкое хулиганство.