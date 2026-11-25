Фото: depositphotos/Fotofabrika

В контактах с представителями Европы не обсуждается тема их возможного присоединения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

При этом он отметил, что Россия поддерживает контакты с представителями ряда европейских государств. Ушаков пояснил, что Москва обсуждает с Европой позицию, которую она бы могли занять в переговорном процессе.

Кроме того, общаясь с журналистом "ИС Вести" Павлом Зарубиным, помощник российского лидера подчеркнул, что РФ не получала отказа от европейцев по вопросу их поездки в Москву и обратил внимание, что существуют различные публичные заявления.

"Приглашение (посетить столицу. – Прим. ред.) – оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют", – добавил помощник главы государства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация определила новые предварительные условия, на которых Брюссель готов начать переговоры с Россией по Украине. По ее словам, речь идет о "зимнем перемирии в отношении энергетической инфраструктуры" и о "сделке для безопасного прохода судов по Черному морю".

До этого Владимир Путин отмечал, что Россия по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что российская сторона хочет оценить заинтересованность европейских стран в разрешении украинского конфликта.