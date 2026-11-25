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Суд в Москве рассмотрит дело мужчины, который вытолкнул свою сожительницу в открытое окно на третьем этаже. Следствие квалифицировало это как покушение на убийство, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 6 августа 43-летний фигурант поссорился с женщиной в квартире жилого дома в 1-м Тушинском переулке и толкнул ее в окно, в результате чего она упала с высоты третьего этажа и получила многочисленные травмы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый находится под стражей.

Ранее суд Иркутска вынес приговор 44-летнему иностранцу, избившему свою 17-летнюю дочь и вытолкнувшему ее из окна четвертого этажа. Инцидент произошел, когда отец увидел девушку без шапки на улице. Пострадавшую доставили в больницу, где она дала показания следователям.