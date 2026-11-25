Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Строительному комплексу России катастрофически не хватает рабочей силы. На это обратил внимание вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он добавил, что производительность труда в отрасли необходимо повысить на 22,8%, и оценил эту задачу как комплексную и непростую.

Ранее Сергей Собянин назвал градостроительный комплекс драйвером развития столицы. Он подчеркнул, что московские строители создают комфортную среду для горожан, занимаются программой реновации и развитием транспортной, а также инженерной инфраструктуры.

Мэр указал, что всего за 15 лет в Москве возвели 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых.

