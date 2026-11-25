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Хирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ совместно со специалистами компании "Бионика 2.0" впервые в России провели двустороннее остеоинтеграционное протезирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Пациенту установили индивидуальные имплантаты в обе бедренные кости за одну операцию. Сейчас он проходит реабилитацию под наблюдением врачей.

По данным университета, мужчина перенес тяжелую травму, после которой ему ампутировали обе нижние конечности. Из-за особенностей культи бедра – ее длины и конической формы – использовать традиционные гильзовые протезы было невозможно.

Для протезирования специалисты выбрали технологию остеоинтеграции. Она предполагает установку металлического имплантата непосредственно в кость, к которому затем крепится внешний протез. Такая конструкция позволяет передавать нагрузку на кость, минуя мягкие ткани, и избавляет от необходимости использовать приемную гильзу и связанных с ней ограничений.

"Окончательный результат будет зависеть от того, насколько успешно конструкции интегрируются с костной тканью и как пройдет дальнейшая реабилитация", – привели в пресс-службе слова главного врача Клиники СПбГУ Александра Губина.

Ранее в Московской области врачи впервые в России прооперировали плод с гидроцефалией на сроке 24 недели. Используя ультразвуковую навигацию, хирурги открытым способом уменьшили объем спинномозговой жидкости в мозге ребенка, не задев плаценту. После операции женщине сделали кесарево сечение, а новорожденному установили шунт для отвода лишней жидкости.