Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Травматологи-ортопеды Щелковской больницы сохранили возможность самостоятельного передвижения мужчине с прогрессирующим раком почки: пораженный метастазом участок бедренной кости ему заменили титановым эндопротезом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Операция, которая длилась три часа, стала первой в Московской области. Пациент поступил в стационар с патологическим переломом бедра – костную ткань разрушила опухоль. Из-за этого мужчина рисковал утратить подвижность, а это осложнило бы и дальнейшее лечение онкологического заболевания.

"Из-за обширного поражения костной ткани и угрозы распространения процесса стандартная фиксация была невозможна. Кость хрупкая и не держит обычные фиксаторы, а любое повреждение тканей вокруг очага может спровоцировать рост атипичных клеток. Поэтому мы работали в пределах здоровых тканей и использовали специальный модульный эндопротез тазобедренного сустава", – сказал заведующий отделением Георгий Илуридзе.

Модульный имплант можно адаптировать под конкретного пациента прямо во время вмешательства. Конструкция замещает фрагмент кости, удаленный вместе с опухолью, крепится к здоровым участкам и восстанавливает правильное распределение нагрузки. После заживления тканей мужчина сможет ходить самостоятельно.

Операция прошла успешно. Пациента уже выписали из стационара, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Ранее подмосковные медики спасли мужчину, который впал в кому из-за пансинусита – воспаления всех придаточных пазух носа. Пациенту провели срочную операцию, в ходе которой хирурги выполнили вскрытие и санацию пораженных пазух. Спустя время мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.