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Полицейские вьетнамского Дананга помогли 31-летнему мужчине воссоединиться с семьей после почти 7 лет жизни в заброшенных канализационных трубах. Об этом сообщила газета Tuoi Tre.

Мужчину заметили сотрудники местной полиции на строительной площадке, где он устроил себе укрытие среди широких труб. Его доставили в участок, чтобы оказать необходимую помощь и установить личность. Выяснилось, что он родом из северной провинции Ниньбинь. Сейчас мужчина уже вернулся к близким.

Как установили правоохранители, в 2017 году вьетнамец отправился в Японию получать образование. Он рассчитывал одновременно учиться и подрабатывать, чтобы помогать семье материально. Родственники заняли деньги и потратили почти все накопления на оплату его учебы.

Однако завершить обучение мужчина не смог. Из-за этого он испытывал стыд перед близкими и боялся возвращаться домой. В 2019 году он прекратил общение с семьей и начал скитаться по улицам Хошимина и Дананга, ночуя в водосточных трубах на пустырях.

Ранее во Вьетнаме обнаружили пожилую женщину, предположительно гражданку России, которая потеряла документы и почти не помнит подробностей своей жизни. Генконсульство РФ в Хошимине занялось поиском ее родственников. Волонтеры разместили пенсионерку в медицинском центре и помогают ей восстановить воспоминания.

