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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар по сухогрузу Sparta II в нейтральных водах Финского залива нанесла украинская сторона. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По утверждению Зеленского, судно могло считаться законной целью, поскольку якобы транспортировало оружие. Эту позицию Киев распространяет на все суда под российским флагом, перевозящие "любой подсанкционный груз": украинский лидер заявил, что удары по ним допустимы даже в нейтральных водах.

Он также признал, что атака напугала некоторых союзников Украины. При этом Зеленский настаивает, что украинская сторона "все сделала правильно".

Об атаке беспилотников на российский сухогруз, следовавший в Калининград, стало известно 21 ноября. К судну подошел российский спасательный корабль. Однако экипаж сообщил, что эвакуация не требуется и команда намерена продолжить путь.

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что перебоев со снабжением региона не ожидается. Финская пограничная охрана направила силы к месту происшествия, чтобы присоединиться к спасательной операции.

