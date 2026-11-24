Фото: ТАСС/URA.RU/Natache (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Комик Сергей Слепаков (признан в РФ иноагентом) рассказал, что сделал обрезание в Израиле осенью 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на подкаст "От реки до моря", опубликованный на YouTube.

Юморист отметил, что все прошло успешно. Перед процедурой ему сделали местную анестезию, в помещении включили приятную музыку, а присутствовавшие рассказывали анекдоты и подбадривали. Сама обстановка, отметил Слепаков, не напоминала медицинское учреждение.

На обрезание комик решился по совету друзей-бизнесменов, которые давно живут в Израиле. Произошедшее он назвал интересным опытом.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. В Минюсте сообщили, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине и создавал негативное отношение к военной и государственной службе.

Позднее суд заочно арестовал Слепакова, после чего комик был объявлен в розыск. Кроме того, в отношении него начата процедура принудительного взыскания задолженности по административным штрафам на сумму 61 330 рублей.