Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/nina.khrushcheva (Нина Хрущева признана в РФ иноагентом)

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Нину Хрущеву (признана в РФ иноагентом) по статье о нарушении деятельности иностранного агента. Правнучке советского лидера Никиты Хрущева предстоит выплатить 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем канале в мессенджере MAX.

С 1980-х годов Хрущева проживает в Соединенных Штатах, где имеет степень доктора философии, полученную в Принстонском университете, а также работает в Новой школе в Нью-Йорке.

Правнучку Хрущева внесли в реестр иноагентов в марте этого года. Поводом для такого решения стало распространение Хрущевой недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступление против специальной военной операции на Украине.

До этого депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Хрущевой о принадлежности Крыма Украине предательством и демонстрацией наплевательского отношения к мнению жителей полуострова.