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Пожар произошел на Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Загорелись склады одного из предприятий. На месте работают подразделения МЧС и экстренные службы. Причины пожара уточняются.

При этом пострадавших в результате инцидента нет, отметил Артамонов. В пресс-службе МЧС добавили, что возгорание на складах удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров.

Ранее два человека погибли при пожаре в жилой пятиэтажке в Хабаровске. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, расположенной в доме на улице Шелеста. В момент происшествия в квартире находились три человека.

В результате 54-летнюю женщину с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу. Спасти жизнь двум мужчинам в возрасте 79 и 54 лет не удалось. Также в задымленной квартире погибли восемь кошек, а из домашних питомцев выжить удалось только коту и собаке.

