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Пассивные доходы граждан будут облагаться НДФЛ по общей прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%. Соответствующий закон Госдума приняла в рамках бюджетного пакета.

Изменения коснутся дивидендов, процентов по банковским вкладам, доходов от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и долей участия, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас для таких поступлений действуют ставки от 13 до 15%.

По оценке Минфина РФ, нововведение затронет не более 6% населения, или около 4 миллионов человек. При этом для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранят ставки 13 и 15%. Для доходов по банковским вкладам также останется необлагаемый налогом порог в 1 миллион рублей.

Кроме того, с 2027 года банки смогут рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%, а затем применять прогрессивную шкалу. ФНС будет доначислять недостающую сумму налога в следующем году с учетом соответствующей ставки.

Ранее стало известно, что в России введут новый МРОТ на уровне 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Рост составит 6,8%, а расчет показателя на ближайшие три года будут вести исходя из прогноза по зарплатам, а не медианного дохода. Также с нового года администрированием взносов на страхование от несчастных случаев займется ФНС.