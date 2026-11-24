Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская фигуристка Камила Валиева с высокой вероятностью не выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 17 по 20 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что участие спортсменки в турнире пока не предполагается, так как она еще не начинала полноценные тренировки.

При этом ранее СМИ писали, что Валиева возобновила тренировки на арене "Хрустальный" без тренеров из команды Этери Тутберидзе. Ей был предоставлен индивидуальный лед для восстановления после проблем со здоровьем.

В 2025 году фигуристка перешла в группу тренера Светланы Соколовской на "Навка Арену". Однако в 2026-м журналисты сообщили, что спортсменка вернулась в команду прежнего тренера Тутберидзе.

