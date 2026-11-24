Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в многоквартирном доме в Кулунде Алтайского края. Об этом рассказали в центре управления регионом.

Там уточнили, что на данный момент идет разбор завалов вместе с аварийно-спасательными работами. В процессе участвуют около 90 сотрудников МЧС и более 15 единиц техники.

Взрыв газа с пожаром произошел в доме на Промышленной улице в Алтайском крае 24 ноября. Из-за ЧП обрушились верхние этажи пятиэтажного жилого дома.

По данным регионального СУ СК, погиб один человек. Возгорание в жилом доме после взрыва газа локализовали на площади порядка 60 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 5 человек, еще 8 покинули дом самостоятельно. Для жильцов развернули два пункта временного размещения.

Кулундинскую центральную районную больницу перевели в режим чрезвычайной ситуации. Там подготовили операционный стол и малую операционную, а для оказания помощи направили хирурга из Ключевской ЦРБ. Славгородская ЦРБ также находится в повышенной готовности.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взято под контроль.