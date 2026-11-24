Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) получил погоны младшего сержанта и нагрудный знак за время срочной службы в Росгвардии, сообщает SHOT.

По данным СМИ, после первого в карьере выступления в Кремлевском дворце музыканта повысили в звании. Тогда же ему вручили знак "За отличие в службе" II степени – за высокие показатели в боевой подготовке.

На юбилее Росгвардии рэпер выступил с песней "Пусть Бог будет рядом с твоими планами", ему аккомпанировали оркестр и детский хор. Кроме того, он поздравлял женщин-военнослужащих с 8 Марта.

Также рэпер потратил свыше 3 миллионов рублей на обновление помещений Центра спецназначения "Витязь", расположенного в Балашихе. Как сообщали СМИ, там отремонтировали казармы и старую баню, установили финскую сауну и создали неподалеку комнату отдыха с интерьером в стиле лофт. Завершить службу музыкант должен на этой неделе, после чего сразу отправится в тур.

Рэпер Macan проходит срочную службу с 28 ноября 2025 года в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Одной из основных задач подразделения является поддержание общественного порядка в Московском регионе.

В Росгвардии заявляли, что рэпер служит на общих основаниях, без привилегий и послаблений. Его разместили в обычных условиях, а питание организовано так же, как и для остальных военнослужащих.

