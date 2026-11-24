Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московские полицейские задержали двух мужчин, которые организовали собственное производство наркотиков. У них изъяли около 100 килограммов запрещенных веществ, сообщается в канале городской прокуратуры в мессенджере МАХ.

По версии следствия, фигуранты организовали производство наркотиков в нежилом помещении для последующего сбыта, однако завершить задуманное не смогли – их задержали.

Мужчинам предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств").

Обоих обвиняемых арестовали.

Ранее на юге Москвы из квартиры 23-летнего мужчины изъяли 5 килограммов синтетических наркотиков. По данным полиции, запрещенные вещества собирались распространять через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, подозреваемого заключили под стражу.

