Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вредоносную программу RatHat для Android, впервые описанную в сентябре 2026 года, обнаружили на реальных устройствах жертв в России и Белоруссии, сообщили ТАСС в компании F6, работающей в сфере информационной безопасности.

Программу дополнительно усилили искусственным интеллектом – доступ к модели Google Gemini 2.5 Flash-Lite организован через API. Это помогает вредоносному ПО подстраиваться под региональную прошивку аппарата и находить нужные элементы, поэтому атаковать пользователей можно в любой стране.

Распространяют RatHat через фишинговые сайты, а жертвами становятся клиенты финансовых сервисов. Программа относится к троянам – приложениям, которые маскируются под полезный софт: изученный образец выглядел как "новая социальная сеть".

На зараженном устройстве она получает "необычно высокий уровень привилегий" – доступ к экрану, камере, микрофону и другим функциям. Разрешения выдаются за пару секунд, и для владельца гаджета это выглядит как обычное переключение окон.

Еще одна способность RatHat – подмена данных, например при вводе реквизитов банковской карты. Название и иконку на главном экране программа может менять, а может и вовсе там не отображаться.

В России и Белоруссии злоумышленники уже скомпрометировали около 10 устройств. В F6 подчеркнули, что, несмотря на небольшое количество случаев, подобным образом обычно начинаются кампании с использованием новых Android-вирусов, нацеленных на клиентов банков. По оценке специалистов компании, в России угроза для пользователей финансовых сервисов быстро перешла из разряда вероятных в ожидаемые.

Ранее мошенники разработали схему хищения денег под видом распространения программ для редактирования фотографий. В одной из популярных социальных сетей они продвигают приложение с искусственным интеллектом, которое якобы позволяет быстро обработать фотоархив. Заинтересовавшимся пользователям предлагают перейти по ссылке и скачать программу. После этого на смартфон загружается приложение с расширением ARK.

