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Цвет ледников зависит от освещения и ракурса, а звуки, похожие на "пение", – от движения и температуры. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Козачек.

Ледники могут казаться разноцветными: оттенок меняется от розового до голубого и зеленого. Такие ледники часто фотографируют путешественники в Арктике и Антарктике.

Звуки, похожие на "пение", специалист связывает с движением льда и температурными условиями. В тепле лед деформируется пластичнее, а в холоде – менее пластично, уточнила она.

По словам гляциолога, схожее явление знакомо каждому, кто зимой идет по свежему снегу. На сильном морозе снежинки ломаются под ногами, возникает характерный хруст. Когда температура выше, снег ведет себя по-другому, а звук слабеет.

Ранее Национальная геологическая служба Дании и Гренландии сообщила, что ледяной покров Гренландии, покрывающий около 80% территории острова, сокращается 30-й год подряд. По последним расчетам, за сезон-2025/26 ледяной щит потерял около 173 миллиардов тонн льда, а за сезон-2024/25 – 130 миллиардов тонн. Эти объемы значительны, но не рекордны: в 2012 году потери достигли 458 миллиардов тонн.