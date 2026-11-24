Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Прокуратура проверит соблюдение требований к эксплуатации газового оборудования в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края, где произошел взрыв. Об этом сообщил прокурор Кулундинского района Виктор Панкратов, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация находится на контроле ведомства. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, а проверка будет продолжаться до восстановления прав жильцов дома.

В результате взрыва в пятиэтажке 24 ноября возник пожар, обрушились верхние этажи одного из подъездов. По данным регионального СУ СК, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело.

Возгорание локализовали. На месте происшествия 89 сотрудников МЧС и 19 единиц техники разбирают завалы. К работам привлекли в том числе аэромобильную группировку и оперативную группу регионального главка ведомства.

Кулундинскую центральную районную больницу перевели в режим чрезвычайной ситуации. Там подготовили операционный стол и малую операционную, а для оказания помощи направили хирурга из Ключевской ЦРБ. Славгородская ЦРБ также находится в повышенной готовности.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе. В результате ЧП погибли два человека, еще двое госпитализированы, а подъезд частично обрушился. Повреждения получили 38 квартир.

Выяснилось, что жилье не было официально подключено к газу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсацию.