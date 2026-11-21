Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли при хлопке в многоэтажном доме во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

По информации ведомства, происшествие случилось на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Курсантов-Кировцев. В здании выбиты окна, возгорания нет.

На место направили силы и средства МЧС России. Огнеборцы разбирают конструкции. По предварительным данным, двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают состояние одного из них как стабильно тяжелое. Он находится в Республиканской клинической больнице с множественными травмами.

Помощь второму пострадавшему оказана на месте, госпитализация не понадобилась, уточнили в пресс-службе Минздрава РСО-Алания.

Ранее правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси. По распоряжению правительства на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Речь идет об обрушении здания в Квемо Поничала. Утром 19 ноября там произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала утечка газа в одной из квартир. В больнице находятся двое детей и хозяин квартиры, где произошел взрыв.

