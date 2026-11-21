Фото: MAX/"Следком-Самара"

В Тольятти задержали троих местных жителей, подозреваемых в похищении 19-летнего молодого человека, который заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Согласно версии следствия, в 2025 году молодого человека удерживали несколько дней, добиваясь передачи его банковской карты. После этого с нее похитили более 2,5 миллиона рублей, перечисленных потерпевшему в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с министерством обороны.

Задержанным предъявили обвинения в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и краже. Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить их под стражу.

В Чите ранее похитили и избили двух мужчин, пытаясь добиться от них оформления доверенности на получение денежных средств. В преступлении участвовали молодые люди в возрасте 17, 18, 20 и 30 лет, которые заранее договорились о своих действиях. Они избили потерпевших во дворе дома, после чего заставили их сесть в багажник машины и перевезли в квартиру. Там мужчин удерживали, пока один из них не выдал генеральную доверенность на получение денег.

