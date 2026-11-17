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Суд в Подмосковье приговорил 47-летнего Виктора Калинина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 тысяч рублей по делу об участии в банде, разбоях и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Помимо бандитизма, разбоя и покушении на него, мужчину признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, незаконном обороте оружия, кражах, а также подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.

Согласно материалам дела, не позднее мая 2007 года Калинин стал участником вооруженной банды, которая нападала на жителей коттеджных поселков и садоводческих товариществ в Истринском районе Московской области. В мае того же года вместе с соучастниками он совершил разбойное нападение на жилой дом в Красновидове. Потерпевших избили гвоздодерами, похитили их деньги и имущество более чем на 156 тысяч рублей, а также угнали автомобиль Ford Focus.

Похожие преступления были совершены в садовых товариществах "Снегири" и "Огнеупорщик-2". Злоумышленники незаконно проникали в дома, угрожали потерпевшим насилием, связывали их проводами от бытовой техники и похищали имущество. Кроме того, в декабре 2021 года Калинин похитил деньги на общую сумму более 1 860 000 рублей в офисных помещениях бизнес-парка "Ленинский".

Установлено также, что Калинин находился в межгосударственном розыске. Он приобрел паспорт и свидетельство о рождении гражданина Армении с заведомо ложными сведениями, предъявил их полицейским и был задержан.

До этого шестеро соучастников Калинина были приговорены Московским областным судом к длительным срокам заключения.

Ранее трое злоумышленников проникли через окно в частный дом в деревне Новая Слобода Щелковского района Подмосковья и напали на 78-летнюю пенсионерку. Злоумышленники привязали пожилую женщину к кровати простынями и потребовали отдать деньги и драгоценности.

Чтобы запугать пенсионерку, преступники угрожали ей ножом и прижимали к животу холодный утюг. Затем они вскрыли встроенный в стену сейф, откуда забрали золотые украшения и 100 тысяч рублей. Общий ущерб оценивается примерно в 1,1 миллиона рублей. Четверо подозреваемых были задержаны. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.

