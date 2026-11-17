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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита пошутил, что из-за волнения не вспомнил вопрос, который ему задали. Эта реплика вызвала смех в зале, о чем сообщает РИА Новости.

"Я так взволнован, что забыл первый ваш вопрос", – сказал глава МИД.

Поводом для шутки стал вопрос журналиста, начатый с упоминания экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Ранее последний заявлял, что Лавров якобы принуждал его пить водку.

Автор вопроса в ответ заметил, что сам выпивал вместе с министром и пыткой это не считает.

Ранее глава МИД России иронично ответил на вопрос о том, каким должен быть будущий генеральный секретарь ООН. Дипломат пошутил, задав встречный вопрос: "Какой коммунистической партии?"

