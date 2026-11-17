Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино около 130 семей из шести старых многоэтажек стали жильцами нового дома на Совхозной улице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

Город бесплатно предоставляет участникам программы реновации транспорт и грузчиков, чтобы переезд был комфортным. Здание из трех секций, в котором находится 552 квартиры с улучшенной планировкой и готовым ремонтом по стандартам программы, расположено по адресу Совхозная улица, дом 57. Семь квартир предназначены для маломобильных граждан.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что по действующей программе реновации в Люблине планируется расселить 152 старых дома. Новое жилье в итоге получат почти 30 тысяч москвичей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что договоры на новые квартиры жителям помогают заключать специалисты ведомства.

"В настоящее время согласие на переезд дали уже более 95% участников переселения, в том числе документы для переезда оформили уже почти 800 человек", – подчеркнула она.

После того как необходимость в центре информирования отпадет, на его месте откроются магазины, предприятия сферы услуг или городские организации. Они станут частью социальной инфраструктуры района, уточнила Соловьева.

Ранее сообщалось, что в районе Богородское на востоке Москвы завершилось комплексное благоустройство 3-го проезда Подбельского. Около 17,6 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и проезжей части были приведены в порядок специалистами, которые также нанесли дорожную разметку. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастили системой контрастного освещения.

